Badewetter adé! Gewitter und Hagel im Anmarsch

Nach einem prächtigen gestrigen Feiertag folgt heute die Abkühlung: Am Wochenende sind in Teilen der Steiermark teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel prognostiziert. Erst ab Montag wird es wieder freundlicher.
Am gestrigen Feiertag mit Wetter wie aus dem Bilderbuch holten sich viele Steirer Abkühlung in den Schwimmbädern und Badeseen oder nutzten die Sonnenstunden für Familienausflüge und Wanderungen. Auf der Schladminger Schafalm etwa begeisterte das schon traditionelle Kräuterhexenfest mit Kulinarik, Brauchtumsständen und Musik zahlreiche Besucher, die sich auch mitgebrachte Kräuterbüscheln von Pfarrer Michael Unger segnen ließen.
Ab dem heutigen Samstag wird es mit dem ungetrübten Freizeitgenuss jedoch vorbei sein, zumindest das ganze Wochenende über. Denn zahlreiche Gewitter sind im Anmarsch: „Mit im Gepäck sind Starkregen und kleinerer Hagel“, berichtet Martin Templin, Meteorologe von Ubimet.
Ziehen die – in einzelnen Gebieten teils kräftigen – Gewitterzellen nicht weiter, könnten die intensiven Niederschläge sogar Hangrutschungen und Muren auslösen. Also: Besondere Vorsicht ist geboten! Betroffen ist vor allem das Bergland, aber auch der Süden wird laut Prognose nicht verschont bleiben.
Auch am Sonntag gibt es Regenschauer
Der Sonntag verläuft ebenfalls unbeständig, tagsüber bilden sich noch einmal Regenschauer und Gewitter, „die im Süden mit Starkregen einhergehen können“, warnt der Meteorologe. Ruhiger startet dann die neue Woche. „Die große Hitze wird’s nicht mehr geben, aber es bleibt vorerst sommerlich.“
