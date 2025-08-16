Badewetter adé! Gewitter und Hagel im Anmarsch

Am gestrigen Feiertag mit Wetter wie aus dem Bilderbuch holten sich viele Steirer Abkühlung in den Schwimmbädern und Badeseen oder nutzten die Sonnenstunden für Familienausflüge und Wanderungen. Auf der Schladminger Schafalm etwa begeisterte das schon traditionelle Kräuterhexenfest mit Kulinarik, Brauchtumsständen und Musik zahlreiche Besucher, die sich auch mitgebrachte Kräuterbüscheln von Pfarrer Michael Unger segnen ließen.