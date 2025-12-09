Sohn (6) von Hannes Reichelt sorgt für Staunen

Wow! Der sechsjährige Sohnemann von Hannes Reichelt sorgt für Staunen in den sozialen Medien.
Wie der Vater, so der Sohn – selten hat dieses Sprichwort so viel Wahres in sich geborgen wie im Falle der Reichelts. So wie einst sein Papa Hannes macht nun auch Sprössling Niklas die Skipisten unsicher.
„Hinterherkommen wird langsam zur Challenge“
Unser ehemaliger Ski-Held ging seiner großen Leidenschaft nach, das suggeriert sein jüngstes Instagram-Posting. Mit dabei war Sohnemann Niklas, der auf den Latten bereits eine richtig gute Figur abgibt. „Hinterherkommen wird langsam zur Challenge“, schreibt Reichelt mit einem Augenzwinkern.
Mit seinen pfeilschnellen Schwüngen sorgt der Sechsjährige für große Begeisterung bei den Instagram-Followern. „Glücklich und stolz“, beschreibt Papa Hannes seine Gefühlswelt.
