Sonnenbrille als Beute: Mann von Gruppe attackiert

Zu wilden Szenen kam es in der Nacht auf Freitag in Innsbruck. Ein Einheimischer (27) wurde von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert und verletzt. Die Beute der Angreifer ist die Sonnenbrille des Opfers.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 3 Uhr. Schauplatz war der Eingangsbereich eines Lokals in der Tschamlerstraße. „Eine Gruppe von fünf jungen Männern wollte dem 27-Jährigen seine Sonnenbrille wegnehmen“, heißt es von den Ermittlern. Einer der Unbekannten verpasste dem Opfer auch einen Schlag ins Gesicht.
Der Haupttäter hatte dunkle, seitlich gekürzte Haare und oben längere Locken. Er war rund 1,90 Meter groß.
Ein Sprecher der Polizei
Polizei hofft auf Hinweise durch Zeugen
„Daraufhin stürzte der 27-Jährige und wurde unbestimmten Grades verletzt.“ Die fünfköpfige Gruppe suchte daraufhin mit der Sonnenbrille als Beute das Weite. Die Täter dürften zwischen 18 und 21 Jahre alt gewesen sein, waren athletisch gebaut und sprachen Tiroler Dialekt. „Der Haupttäter hatte dunkle, seitlich gekürzte Haare und oben längere Locken. Er war rund 1,90 Meter groß.“
Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen: 059133/7584.
