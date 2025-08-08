Sonnenbrille als Beute: Mann von Gruppe attackiert

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 3 Uhr. Schauplatz war der Eingangsbereich eines Lokals in der Tschamlerstraße. „Eine Gruppe von fünf jungen Männern wollte dem 27-Jährigen seine Sonnenbrille wegnehmen“, heißt es von den Ermittlern. Einer der Unbekannten verpasste dem Opfer auch einen Schlag ins Gesicht.