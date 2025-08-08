Vorteilswelt
China zu Gast

Freundschaftspflege zu chinesischer Kultur

Niederösterreich
08.08.2025 18:00
Der 59-köpfige Kinderchor aus Ningbo verzauberte die Anwesenden im Foyer des Stadttheaters ...
Der 59-köpfige Kinderchor aus Ningbo verzauberte die Anwesenden im Foyer des Stadttheaters Wiener Neustadt.

Kürzlich besuchte eine 70-köpfige Delegation aus China Wiener Neustadt. Grund dafür: Im Rahmen eines internationalen Kulturaustausches wurden mit einer feierlichen „Signing Ceremony“ freundschaftliche  Beziehungen vertieft.  

 

59 glockenhelle Stimmen des Kinderchors aus Ningbo in China schallten am 6. August durch das Foyer des Stadttheater Wiener Neustadt. Die 9 bis 15-Jährigen begleiteten nämlich die chinesische Delegation rund um Botschafterin Qi Mei und Konsularattachè Gao Yan, die im Rahmen des Projekts „2025 Wiener Neustadt & Vienna Danube Music Festival“ Halt für die feierliche „Signing Ceremony“ in Wiener Neustadt machten. Dabei handelt es sich um ein symbolisches Zeichen für die weitere Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Wiener Neustadt und den chinesischen Städten Ningbo und Harbin.

 Maria Großbauer, operative Geschäftsführerin des Stadttheaters, zeigte sich begeistert vom Besuch. „Es ist uns eine große Freude, das Stadttheater auch im Sommer für so eine schöne Begegnung zu öffnen“. 

Zitat Icon

Die Musik ist eine universelle Sprache – und unsere Bühne ein Ort, an dem sie Brücken schlagen kann.

Maria Großbauer, operative Geschäftsführerin des Stadttheaters. 

Der Hintergrund des Besuchs: eine kontinuierliche Zusammenarbeit, die vom Non-Profit-Verein Austrian Chinese Musician‘s Associaton in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt seit drei Jahren gepflegt wird, um den kulturellen Dialog zwischen Österreich und China zu fördern – vor allem für junge Talente. 

