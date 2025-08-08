Freundschaftspflege zu chinesischer Kultur

59 glockenhelle Stimmen des Kinderchors aus Ningbo in China schallten am 6. August durch das Foyer des Stadttheater Wiener Neustadt. Die 9 bis 15-Jährigen begleiteten nämlich die chinesische Delegation rund um Botschafterin Qi Mei und Konsularattachè Gao Yan, die im Rahmen des Projekts „2025 Wiener Neustadt & Vienna Danube Music Festival“ Halt für die feierliche „Signing Ceremony“ in Wiener Neustadt machten. Dabei handelt es sich um ein symbolisches Zeichen für die weitere Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Wiener Neustadt und den chinesischen Städten Ningbo und Harbin.