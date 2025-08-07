Naturjuwel besonderer Art hinter Badner Weinbergen

Helfende Hände sind immer gerne gesehen

Die Bewirtschaftung und Freilegung dieser Trockenrasen ist jedoch mit viel Arbeit verbunden. Denn die Flächen, die früher als Hutweiden genutzt wurden, sind größtenteils verbuscht oder verwaldet. Hier gilt es mithilfe von Schafen und Ziegen und vielen fleißigen Händen diesen wertvollen Boden weiter freizulegen. Wer Zeit und Lust hat, der Natur und der Nachwelt etwas Gutes zu tun, ist herzlichst dazu eingeladen, bei diesem Vorzeigeprojekt mitzumachen.