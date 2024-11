Genehmigung für umstrittene Zählstelle wackelt

Verkehr ist kein Thema

Was das Thema Verkehr anbelangt, stellt das Land klar: „Einwände zur Verkehrsbelastung sind nicht Gegenstand des Projektes und werden auch nicht geprüft in abfallwirtschaftlichen Verfahren. Solange es sich um einen Verkehr auf öffentlichen Straßen handelt, ist bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit im verwaltungsbehördlichen Verfahren dieser Zu- und Abfahrtsverkehr bis zum Betriebsgrundstück der beantragten Anlage an sich nicht zuzurechnen.“