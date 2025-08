Brückenprojekt bringt Grazer Ruderclub in Gefahr

„Wir haben nebenbei davon erfahren“

Genau das Gegenteil passierte im Fall der zweiten Baustelle. Gleich neben der Autobahnbrücke entsteht ein Übergang für Radfahrer und Fußgänger. Die Brücke in Form einer „doppelten Welle“ soll ab 2027 Liebenau und Feldkirchen verbinden, 6,5 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. „Wir haben nur nebenbei davon erfahren“, sagt der 68-Jährige. Projektleiter Andreas Kammersberger bestätigt: „Mit dem Ruderclub wurde im Oktober 2023 ein erster Kontakt gesucht. Das war nach der Veröffentlichung unseres Siegerprojektes in den Zeitungen, der Wettbewerb war zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen.“