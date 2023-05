Freizeitparadies Mur: Chancen und Risiken

Herr Weiss, wie steht es um die Wasserqualität der steirischen Mur?

Seit den 19070ern hat sich die Wasserqualität der Mur deutlich verbessert. Aber: In das Bewertungssystem fließen keine hygienischen Werte ein. In Graz ist etwa der Anteil der Kolibakterien hoch, aber auch schon ab Knittelfeld hat man Bakterien und Viren nachgewiesen, die hauptsächlich von Kläranlagen kommen. Je weiter man flussabwärts kommt, umso schlimmer wird es.

Von welchen Bakterien und Viren ist hier die Rede?

Einige fäkale Indikatoren, einschließlich Antibiotika-resistenter Stämme von Kolibakterien.

Ihre Empfehlung fürs Baden lautet daher?

Weil der Anteil an Kolibakterien etwa in Graz hoch ist, hat die Mur keine Badewasserqualität. Ich würde daher nicht empfehlen, baden zu gehen.

Was hat man zu befürchten, wenn man es doch tut?

Ein gesunder Mensch wird wahrscheinlich kein Problem haben. Wenn man zu viel Wasser schluckt, kann man aber schon Durchfall bekommen. Problematisch kann es für Menschen mit schwachem Immunsystem werden, auch wenn man in Kontakt mit Antibiotika-resistenten Erregern kommt.

Wie kann die Qualität verbessert werden?

UV-Bestrahlung in Kläranlagen würde deutlich helfen, kostet aber viel Geld. Sollte die Politik eine freie Nutzung planen, sollte man dort aber investieren.

Und wie steht es um die Fische in der Mur?

Generell geht es mit der Gesundheit der Fische in der Mur wegen dem Kraftwerksbau bergab, in der oberen Mur ist sie aber noch gut: In Stübing etwa hat man einen schönen Huchen-Bestand. Diese Räume sollte man schützen, genauso wie jene in der Obersteiermark. In Graz, wo ohnehin schon Stauräume sind, machen Wassersportler keinen großen Unterschied mehr. Dort freue ich mich, wenn sich Menschen für Flüsse interessieren, vielleicht schützen sie sie dann auch mehr.