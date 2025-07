Hier donnern 20.000 Tonnen Gestein in die Tiefe

Wenn in Österreichs größtem Zementwerk in Mannersdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) gearbeitet wird, dann passieren die Abläufe in dementsprechenden Dimensionen: Im Holcim-Werk Mannersdorf konnten man sich davon überzeugen: Mehr als 200 Zuseher waren zur Schausprengung gekommen.