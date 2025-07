Brutaler Raub an Seniorin (90): Teenie gestand

Es war ein großer Schock, als am Montagnachmittag eine 90-jährige Einheimische in Schwaz zwischen dem Bahnhof und der Archengasse überfallen worden ist. Die Seniorin wurde dabei von hinten an die Handtasche gepackt. Als sie sich wehrte, wurde der Angreifer nur noch rabiater und stieß die Frau nieder.