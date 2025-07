Geheime Chats geknackt: Drogenbaronen auf der Spur

Meist müssen die Nachrichten erst übersetzt werden: „Die KI kann uns nur wenig helfen, da oft in Dialekten kommuniziert wird“, erklärt Gernot Grassmann, Leiter der Suchtgiftgruppe im LKA. Bisher konnten durch das Durchforsten der riesigen Datenmengen 40 Täter ausgeforscht werden. 37 davon sitzen hinter heimischen Gittern, drei sind in Deutschland in Haft. Ende Mai gelang es auf diese Weise, einen albanischen Drogenring in Niederösterreich zu zerschlagen. Weitere 24 Festnahmen sind noch offen.