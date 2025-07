„Applaus Applaus“ für coolen Turnier-Sonntag

Die bekannte deutsche Band „Sportfreunde Stiller“ rockte am Sonntag die Bühne beim Generali Open in Kitzbühel und zog die Massen an. Es gab strahlende Gesichter so weit das Auge reichte – auch beim „Krone“-Truck. Im Video oben zu sehen sind Turnier-GF Florian Zinnagl, FC Wacker Innsbruck-Präsident Hannes Rauch, Peter Buglas (Progress Werbung), Peter Egger (Head), „Tiroler Krone“-Verkaufsleiter Wolfgang Kos und natürlich auch die „Sportfreunde Stiller“ selbst.