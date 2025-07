Ex-Bulle dockt bei ATSV Salzburg an

Der Brasilianer begann seine Karriere in der Heimat und machte in der Saison 2008/2009 den Sprung über den großen Teich, wo er bei Hertha BSC Berlin andockte. Nach einigen Jahren in der deutschen Hauptstadt und beim Kultklub 1. FC Kaiserslautern wechselte Rodnei ablösefrei zu Red Bull Salzburg und holte in der Mozartstadt einen Meistertitel. Nach einem Kurz-Intermezzo bei RB Leipzig ließ der Linksfuß seine Karriere beim TSV 1860 München und Blau-Weiß Linz ausklingen.