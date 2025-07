Rallye Weiz: Krachend laut – und kinderfreundlich

An jedem anderen so sonnigen Samstag ist wohl das Erlebnisbad in Weiz eher Anziehungspunkt der Steirer. Diesmal gehen die meisten am Schwimmbad vorbei, Richtung Schotter- und Betonwerk Strobl, wo das Fahrerlager für die Weiz Rallye aufgebaut ist. Für PS-Fans ein einziges Paradies, kann man doch jeden Handgriff sowie die Fahrzeuge und Fahrer selbst hautnah erleben.