Knalleffekt! GAK-Sportchef wirft das Handtuch

Diese Nachricht kommt doch überraschend: Didi Elsneg ist nicht mehr Sportdirektor des GAK! Wie die Grazer in einer Aussendung mitteilten, habe Elsneg die Entscheidung aus eigenem Willen getroffen. Tino Wawra, bislang Technischer Direktor, wird ab sofort die sportliche Gesamtverantwortung als neuer Sportdirektor übernehmen.
Wie auf der GAK-Homepage zu lesen ist, seien in den vergangenen Tagen intensive Gespräche geführt worden, um die aktuelle Situation zu analysieren und die sportliche Zukunft zu gestalten. Der Verein habe dabei den Entschluss getroffen, „die Entscheidung von Didi Elsneg, von seiner Funktion als Sportdirektor zurückzutreten, zu akzeptieren und zu respektieren.“ Elsneg – so steht weiter zu lesen – habe in den letzten Jahren mit seiner Expertise, seinem Einsatz und seiner Leidenschaft für den GAK maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Klub in der Bundesliga etablieren konnte.
Didi Elsnegs Erklärung im Wortlaut: „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, meine Funktion als Sportdirektor niederzulegen. Die aktuelle sportliche Situation entspricht nicht unseren gemeinsamen Erwartungen und ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, denn die vergangenen Jahre waren geprägt von intensiver Arbeit, großen Erfolgen und einem tiefen Vertrauen in unsere gemeinsame Vision. Dennoch hoffe ich, dass meine Entscheidung dazu beiträgt, dem Verein in den kommenden Wochen die nötige Ruhe und Klarheit zu geben, um sich neu zu fokussieren und gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen.“
Die aktuelle sportliche Situation entspricht nicht unseren gemeinsamen Erwartungen und ich übernehme dafür die volle Verantwortung.
Didi Elsneg
Weiters: „Ich habe absolutes Vertrauen in die Qualität der von uns zusammengestellten Mannschaft. Ebenso bin ich überzeugt, dass unser Trainerteam die richtigen Schlüsse ziehen und die nötigen Impulse setzen wird, um den sportlichen Turnaround zu schaffen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, dem Vorstand, den Spielern, dem Trainerteam, allen Betreuern und den Fans für die Unterstützung, das Vertrauen und die gemeinsamen Jahre. Es war mir eine Ehre, diesen Weg mit euch zu gehen.“
„Architekt unserer Rückkehr“
„Mit Didi verlässt uns nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein ganz Großer“, sagt GAK-Boss Rene Ziesler. „Er ist der Architekt unserer Bundesligarückkehr und hat den Verein in vielen Bereichen nachhaltig professionalisiert. Ich respektiere seine Entscheidung und bedanke mich von ganzem Herzen für die unfassbar gute Zusammenarbeit über all diese Jahre. Meine Tür wird für Didi immer offen sein.“ Zu Nachfolger Tino Wawra: „In Tino haben wir einen erfahrenen Fachmann als Nachfolger. Er ist seit einiger Zeit beim GAK, kennt die Mannschaft und den Verein. Die sportliche Gesamtverantwortung liegt damit weiterhin in sehr guten Händen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.