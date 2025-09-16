Knalleffekt! GAK-Sportchef wirft das Handtuch

„Architekt unserer Rückkehr“

„Mit Didi verlässt uns nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein ganz Großer“, sagt GAK-Boss Rene Ziesler. „Er ist der Architekt unserer Bundesligarückkehr und hat den Verein in vielen Bereichen nachhaltig professionalisiert. Ich respektiere seine Entscheidung und bedanke mich von ganzem Herzen für die unfassbar gute Zusammenarbeit über all diese Jahre. Meine Tür wird für Didi immer offen sein.“ Zu Nachfolger Tino Wawra: „In Tino haben wir einen erfahrenen Fachmann als Nachfolger. Er ist seit einiger Zeit beim GAK, kennt die Mannschaft und den Verein. Die sportliche Gesamtverantwortung liegt damit weiterhin in sehr guten Händen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben.“