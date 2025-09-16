Stadion-Drama: Barca-Fans müssen weiter warten

Der spanische Meister FC Barcelona muss weiter auf den Einzug in sein saniertes Stadion warten. Auch das zweite Liga-Heimspiel der Saison am Sonntag (21 Uhr) gegen den FC Getafe wird nicht im Camp Nou, sondern im Trainingsstadion Johan Cruyff vor gerade einmal 6000 Fans ausgetragen.
Wie schon vor dem 6:0 gegen Valencia veröffentlichte Barça ein fast gleichlautendes Statement: „Der Verein arbeitet weiterhin intensiv daran, die für die Eröffnung des Spotify Camp Nou in den kommenden Wochen erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten.“
Konkrete Ausweichpläne für die Champions League gibt es noch nicht. Dort soll Barcelona am 1. Oktober Titelverteidiger Paris Saint-Germain empfangen – eigentlich im Camp Nou.
Bis zu 105.000 Zuschauer im neuen Camp Nou
Die Heimstätte wird derzeit umfassend modernisiert und soll nach Fertigstellung 2026 bis zu 105.000 Zuschauer fassen. Eigentlich war die Rückkehr bereits für November 2024 geplant, doch dieser Termin verschob sich mehrfach. Da der Mietvertrag für das Olympiastadion auf dem Montjuic ausgelaufen ist und die Arena inzwischen von anderen Events belegt wird, steht Barça vor einem logistischen Problem.
Für das Spiel gegen Getafe werden erneut vor allem Fans zugelassen, die in der Vorsaison eine Dauerkarte fürs Olympiastadion besessen haben. Vorrang erhalten diesmal jene, die beim ersten Heimspiel gegen Valencia leer ausgegangen waren.
Ein Weltklub ohne richtiges Zuhause und eine Geduldsprobe, die für Barça-Fans wohl noch länger andauern wird.
