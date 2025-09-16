Stadion-Drama: Barca-Fans müssen weiter warten

Bis zu 105.000 Zuschauer im neuen Camp Nou

Die Heimstätte wird derzeit umfassend modernisiert und soll nach Fertigstellung 2026 bis zu 105.000 Zuschauer fassen. Eigentlich war die Rückkehr bereits für November 2024 geplant, doch dieser Termin verschob sich mehrfach. Da der Mietvertrag für das Olympiastadion auf dem Montjuic ausgelaufen ist und die Arena inzwischen von anderen Events belegt wird, steht Barça vor einem logistischen Problem.