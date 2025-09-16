„Wir wussten sofort: Da stimmt etwas nicht“

Lenker hat keine Erinnerung an den Unfall

Doch der Mann war gerettet und konnte von den beiden Helfern wieder zu Bewusstsein gebracht werden. Es war wirklich Rettung in letzter Minute: „Der Dank von den Angehörigen und auch aus dem Ort war sehr groß – er hätte ohne uns keine Chance gehabt“, so Goriupp damals. Wochen später meldete sich die Lebensgefährtin des Unfallopfers (47) telefonisch bei den beiden, um sich persönlich zu bedanken. Der Lenker selbst hat keine Erinnerung an den Unfall – wohl aber daran, dass ihm zwei Menschen das Leben gerettet haben.