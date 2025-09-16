Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebensretter geehrt

„Wir wussten sofort: Da stimmt etwas nicht“

Steiermark
16.09.2025 16:08
Die beiden Mitarbeiter der Energie Steiermark wurden zu Lebensrettern.
Die beiden Mitarbeiter der Energie Steiermark wurden zu Lebensrettern.(Bild: Energie Steiermark)

Es war ein Dienstagabend im November des Vorjahres, als zwei junge Projekttechniker der Energie Steiermark einen Mann nach einem Unfall aus dem da bereits brennenden Autowrack retteten. Für diese mutige Tat wurden Alexander Goriupp und Marlene Sapotnik am Dienstag als „Ö3ver des Jahres“ ausgezeichnet.

0 Kommentare

„Wir waren gerade am Heimweg von einer Begehung beim Windparkprojekt Soboth in Eibiswald“, erzählte der damals 25-jährige Alexander Goriupp der „Krone“. Im Vorüberfahren hatten sie auf der B69, der südsteirischen Grenzstraße, im dichten Nebel ein leichtes Lodern vernommen, also drehten sie um. Dann ging alles sehr schnell: „Wir sind mit dem Auto ins Gelände gefahren, meine Kollegin hat den Notruf gewählt, und ich bin zum Fahrzeug gelaufen, wo der Motorraum schon brannte.“

Als großes Glück im Unglück erwies sich, dass der Techniker aus dem Bezirk Graz-Umgebung ausgebildeter Feuerwehrmann und Ersthelfer in Seiersberg ist. „Der Mann war bewusstlos. Ich habe ihn mit den Fingern im verrauchten Auto ertastet und den Gurt gelöst“, erzählt Goriupp. Mit einem Rettungsgriff zerrte er den Verletzten aus dem Auto – „eine Minute später brannte es lichterloh“.

Das Unfallwrack, aus dem die „Ö3ver des Jahres“ das Opfer retteten
Das Unfallwrack, aus dem die „Ö3ver des Jahres“ das Opfer retteten(Bild: BFV Deutschlandsberg)
Das verrußte Auto musste abgeschleppt werden.
Das verrußte Auto musste abgeschleppt werden.(Bild: BFV Deutschlandsberg)

Lenker hat keine Erinnerung an den Unfall
Doch der Mann war gerettet und konnte von den beiden Helfern wieder zu Bewusstsein gebracht werden. Es war wirklich Rettung in letzter Minute: „Der Dank von den Angehörigen und auch aus dem Ort war sehr groß – er hätte ohne uns keine Chance gehabt“, so Goriupp damals. Wochen später meldete sich die Lebensgefährtin des Unfallopfers (47) telefonisch bei den beiden, um sich persönlich zu bedanken. Der Lenker selbst hat keine Erinnerung an den Unfall – wohl aber daran, dass ihm zwei Menschen das Leben gerettet haben.

Lesen Sie auch:
Die beiden Mitarbeiter der Energie Steiermark fuhren zum richtigen Zeitpunkt am Unfallort ...
Auto in Flammen
Am Heimweg: Arbeiter retteten Mann (47) aus Wrack
13.11.2024

Sind nun offiziell Helden der Straße
Aus diesem Grund wurden Goriupp aus Gamlitz und seine 21 Jahre alte Kollegin Marlene Sapotnik aus Deutschlandsberg nun mit einem Ö3-Verkehrsaward ausgezeichnet, der jene ehrt, die Mut, Zivilcourage und Engagement zeigen – und damit zu „Heldinnen und Helden der Straße“ werden.

Sabotnik und Goriupp bei der Verleihung im Ö3-Haus am Küniglberg – dabei auch die Minister ...
Sabotnik und Goriupp bei der Verleihung im Ö3-Haus am Küniglberg – dabei auch die Minister Karner und Hanke(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)
Die „Ö3ver des Jahres“
Die „Ö3ver des Jahres“(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)

„Wir wussten sofort: Da stimmt etwas nicht. Da war kein langes Überlegen. Man bleibt stehen, man hilft“, so Sapotnik dann auch am Dienstag, als sie im Ö3-Haus am Küniglberg in Wien mit ihrem Kollegen den Award als „Ö3ver des Jahres“ von ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, Innenminister Gerhard Karner und Verkehrsminister Peter Hanke erhielt.

Porträt von Heike Reinthaller-Rindler
Heike Reinthaller-Rindler
Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf