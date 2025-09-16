Faith Kipyegon: Hälfte der Gold-Mission erfüllt

Zu den Entscheidungen in den technischen Disziplinen: Der Kanadier Ethan Katzberg verteidigte im Hammerwurf mit dem neuen WM-Rekord von 84,70 seinen vor zwei Jahren in Budapest gewonnenen Titel erfolgreich. Im Vorjahr hatte er auch Olympia-Gold geholt. Im Hammerwurf derzeit der große Herrscher im Ring. Auch im Hochsprung setzte sich der Olympiasieger von Paris 2024 durch. Hamish Kerr flog als Einziger über 2,36 m und holte Gold vor dem Südkoreaner Sanghyeok (2,34).