Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leichtathletik-WM

Faith Kipyegon: Hälfte der Gold-Mission erfüllt

Sport-Mix
16.09.2025 16:31
Faith Kipyegon
Faith Kipyegon(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Faith Kipyegon ist und bleibt die Königin über 1500 m. Mit einem Start-Ziel-Sieg feierte die 31-Jährige bei der WM in Tokio über diese Strecke ihren nächsten großen Triumph. 200 m vor der Finishline zog die Weltrekordlerin ihren unwiderstehlichen Spurt an und brachte das Gold in 3:52,15 souverän nach Hause. Nach 2017, 2022 und 2023 war dies ihr vierter WM-Titel über 1500 m.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Tokio

Über diese Strecke war sie zudem auch dreimal Olympiasiegerin in Folge. Silber holte bei der 20. WM Dorcus Ewoi aus Kenia (3:54,92) vor Jessica Hull (Aus/3:55,16), die vor ein einem Jahr in Paris hinter Kipyegon Silber geholt hatte.

(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

Es war aber erst die Hälfte der Gold-Mission von Faith Kipyegon. Sie will in Tokio auch wieder den Titel über 5000 m holen und damit das Double wie bei der WM 2023 und Olympia 2024 schaffen.

Tinch gewinnt Hürdensprint
Anschließend gewann Cordell Tinch, wie erwartet, den Hürdensprint. Der US-Amerikaner, heuer schon der Weltjahresbeste mit 12,87, setzte sich in 12,99 deutlich vor den Jamaika-Sprintern Orlando Bennett (13,08) und Tyler Mason (13,12) durch. Für Tinch, der vor zwei Jahren bei der WM in Budapest im Semifinale ausgeschieden war, war dies der erste große Titel. Enzo Diessl war im Semifinale als 20. in 13,64 ausgeschieden.

Cordell Tinch
Cordell Tinch(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Zu den Entscheidungen in den technischen Disziplinen: Der Kanadier Ethan Katzberg verteidigte im Hammerwurf mit dem neuen WM-Rekord von 84,70 seinen vor zwei Jahren in Budapest gewonnenen Titel erfolgreich. Im Vorjahr hatte er auch Olympia-Gold geholt. Im Hammerwurf derzeit der große Herrscher im Ring. Auch im Hochsprung setzte sich der Olympiasieger von Paris 2024 durch. Hamish Kerr flog als Einziger über 2,36 m und holte Gold vor dem Südkoreaner Sanghyeok (2,34).

Lesen Sie auch:
Enzo Diessl
Out im WM-Semifinale
Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“
16.09.2025

400 m werden ein Hit
Von den Vorentscheidungen ragten die Semifinals über 400 m heraus. Bei den Frauen lief da Sydney McLaughlin-Levrone (USA), über 400 m Hürden Weltrekordlerin und zweimalige Olympiasiegerin, die schnellste Zeit in 48,29. Hinter ihr folgten Amber Anning (USA/49,38), Nickisha Pryce (Jam/49,46) und Salwa Eld Naser (Brn/49,47). Das Finale am Donnerstag wird ein Showndown, ein weiterer Höhepunkt dieser 20. Leichtathletik-WM.

Ein Spektakel verspricht anschließend auch der Endlauf bei den Männern, zumal dort Lokalmatador Yuki Joseph Nakajima mit der achtbesten Zeit von 44,53 an der Startlinie stehen wird. Schnellster der Semifinals war Busang Collen Kebinatshipi aus Botswana mit 43,61.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Sport-Mix
Leichtathletik-WM
Faith Kipyegon: Hälfte der Gold-Mission erfüllt
Out im WM-Semifinale
Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“
Krone Plus Logo
Vorbildlicher Linzer
Rad-Profi leistete bei Notfall im Zug Erste Hilfe
Krone Plus Logo
Auch Onkologe warnt
„Schwurbelei!“ Vadlau nach Krebs-Video angefeindet
Stabhochsprung
WM in Tokio: Duplantis stellt neuen Weltrekord auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf