D: Ford verschärft Sparkurs und streicht 1000 Jobs

Bis Ende 2027 werden Tausende Stellen abgebaut

Das 2024 eingeleitete Vorhaben sieht vor, an dem Standort bis Ende 2027 insgesamt – also inklusive Verwaltung, Entwicklung und anderen Bereichen – 2900 Stellen einzusparen. Die Mitarbeiter sollen freiwillig gehen und Abfertigungen bekommen oder in Altersteilzeit gehen. Dieses Sparvorhaben wird nun erweitert um bis zu 1000 Stellen – die genaue Zahl steht nicht fest, erst einmal soll mit der Arbeitnehmerseite gesprochen werden, möglicherweise sind es am Ende knapp unter 1000.