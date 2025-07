„Geiler geht‘s nicht!“: Vorfreude bei Raffl und Co

Nach Urlaub in Mexiko: Raffl bereits im Training

Nach seinem Familienurlaub in Mexiko (die „Krone“ berichtete) schwitzt der 39-jährige Angreifer derzeit noch in der Kraftkammer. Weil die Akademie in Liefering ganzjährig Eis anbietet, ist sogar schon die eine oder andere Einheit auf der Platte möglich. „Am Anfang fühlt es sich natürlich immer noch etwas komisch an. Umso wichtiger ist es, dass wir schon zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr die Möglichkeit haben, uns daran zu gewöhnen“, sagt er. In der kommenden Saison geht Raffl mit seinem Bruder Michael auf Torejagd. Beim Red Bulls Salute in Zell am See könnte das Duo dann erstmals gemeinsam um Siege rittern.