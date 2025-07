Gegen Waggon gekracht und aus Kabine geschleudert

Kollegen leisteten Erste Hilfe

In weiterer Folge wurde der Mann durch die Plexiglasscheibe der Fahrerkabine geschleudert und blieb im Sicherheitsgurt außerhalb der Kabine hängen. Der Arbeiter zog sich dabei „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Kollegen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in das Krankenhaus Hall.