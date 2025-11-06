Ski-Hiobsbotschaft: „Das Lächeln ist verblasst“

Sie kann einem richtig leidtun! Clarisse Breche, die sich nach ihrem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss auf dem Weg zum Comeback befand, verletzte sich erneut schwer.
„Mir fehlen die Worte. Es ist schwer“, schreibt Clarisse Breche via Instagram. Beim Training im Schnalstal riss sich die Französin bereits zum dritten Mal das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus der 24-Jährigen ist betroffen – der nächste herbe Rückschlag.
„Das Lächeln, das so oft auf meinem Gesicht zu sehen ist, ist in den letzten Stunden ein wenig verblasst. Es ist ein weiterer Unfall in einem so grausamen Sport, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe“, meint Breche.
„Ich werde wieder aufstehen“
Aufgeben ist für sie jedenfalls keine Option. „Ich werde wieder aufstehen, wie ich es schon zuvor getan habe“, schließt Breche ein Karriereende aus, „aber ich werde sicherlich etwas mehr Zeit brauchen, um mich mental zu erholen.“
