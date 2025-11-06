Vorteilswelt
Erneut schwer verletzt

Ski-Hiobsbotschaft: „Das Lächeln ist verblasst“

Ski Alpin
06.11.2025 07:13
Clarisse Brech
Clarisse Brech(Bild: GEPA)

Sie kann einem richtig leidtun! Clarisse Breche, die sich nach ihrem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss auf dem Weg zum Comeback befand, verletzte sich erneut schwer.

„Mir fehlen die Worte. Es ist schwer“, schreibt Clarisse Breche via Instagram. Beim Training im Schnalstal riss sich die Französin bereits zum dritten Mal das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus der 24-Jährigen ist betroffen – der nächste herbe Rückschlag.

„Das Lächeln, das so oft auf meinem Gesicht zu sehen ist, ist in den letzten Stunden ein wenig verblasst. Es ist ein weiterer Unfall in einem so grausamen Sport, den ich trotz all dieser schwierigen Prüfungen immer noch liebe“, meint Breche.

Lesen Sie auch:
Para-Skiass Johannes Aigner rast mit nur acht Prozent Sehvermögen die Pisten hinunter.
Fotos zeigen es
ÖSV-Ass ist bis über beide Ohren verliebt
06.11.2025
Krone Plus Logo
Atomic-Rennchef:
„Dann kann sich Odi ein bisschen wärmer anziehen“
05.11.2025

„Ich werde wieder aufstehen“
Aufgeben ist für sie jedenfalls keine Option. „Ich werde wieder aufstehen, wie ich es schon zuvor getan habe“, schließt Breche ein Karriereende aus, „aber ich werde sicherlich etwas mehr Zeit brauchen, um mich mental zu erholen.“

