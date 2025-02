Wie Sie Ihr Vermögen richtig in Gold investieren

Der Goldpreis ist auf einem Rekordhoch. Seit einem Jahr legte er um mehr als 40 Prozent zu, auch dieses Jahr geht es bisher fast nur bergauf. Die angespannte Lage weltweit und die hohe Nachfrage am Markt werden die Kursrallye auch nicht so schnell enden lassen, Anleger sollten dennoch nicht einfach blind ihr Vermögen in Gold stecken.