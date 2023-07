Schul-Unterricht zu Hause: Trend stark rückläufig

Die Corona-Pandemie ließ die Zahlen in lichte Höhe schnellen: Noch nie lagen so viele Anmeldungen zum häuslichen Unterricht vor wie im Schuljahr 2021/22, also mitten in der Covid-Krise. Die damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen in den Schulen, aber teilweise auch die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus waren für viele Familien ausschlaggebend dafür, ihre Kinder vom regulären Unterricht abzumelden und selbst als Lehrer zu agieren.