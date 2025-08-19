Mitfiebern im Fußball erhöht Zufriedenheit & Liebe

Selbst gelegentliche Fußball-Zuschauer sind nach der Auswertung der Universität Freiburg im Schnitt zufriedener als diejenigen, die völlig darauf verzichten. Die Daten stammen aus einer Onlineumfrage vom Juni mit 5145 Teilnehmenden im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Danach schauen 61 Prozent der Befragten Fußball, ein Viertel davon mindestens einmal pro Woche. Wer oft Spiele verfolgt, erreicht bei der Zufriedenheit im Schnitt 7,0 Punkte auf einer Skala von null für „gar nicht zufrieden“ bis zehn für „völlig zufrieden“ und liegt damit 0,3 Punkte über dem Gesamtdurchschnitt.