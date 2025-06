Ardagger ruft! „Das wird ein richtig geiles Fest“

„Das wird unter dem Motto Legenden und Freiwilligkeit ein richtig geiles Fest“, so Obmann Manfred Bauer, der am Samstag bis zu 800 Besucher erwartet. Sportliches Highlight ist ab 18.30 Uhr Amstettens Test gegen Universitatea Cluj, Vierter der rumänischen Liga, mit Ex-SKU-Spieler Tabirca im Trainerteam. „Wir rechnen mit vielen Rumänen aus der Region, die vorbeikommen. Vier mitgereiste Cluj-Ultras fragten sogar um Tickets für den randvollen Buisness-Club an“, verrät Bauer, der im Programm mit Autogrammstunde, Tombola, (Live-)Musik oder Puma-Truck sogar an einen Kinder-Pool dachte.