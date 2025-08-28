Nach der Cup-Kür wartet Pflicht gegen Kultklub

Auf nach Salzburg! Zweitligist Amstetten muss nach dem Cup-Aufstieg gegen die Vienna am Samstag zum violetten Aufsteiger. „Der dritte Kracher in Folge vor der Länderspielpause. Auch dieses Match wollen wir positiv bestreiten“, so Trainer Patrick Enengl, der noch gerne an den Pokal-Abend zurückdenkt.
Schlager-Musik. Gesänge – Amstettens Spieler ließen es in der Kabine ordentlich krachen. „Ein kleines Bier ist erlaubt“, zwinkerte Trainer Patrick Enengl nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Vienna...
Das Ertl-Glas-Stadion erlebte gegen den Zweitliga-Rivalen einen packenden Cup-Abend – und tolle Stimmung von rund 1500 Fans. „Als unser Team beim Aufwärmen mit Applaus begrüßt wurde, wusste ich: Das wird ein Fußballfest“, so Enengl, am Tag danach mit Vienna-Trainer Gitsov in Hinterbrühl beim Pro-Lizenz-Kurs („Wir haben ein sehr gutes Klima“). Beim Achtelfinal-Einzug gab es einen „Glücksbringer“: Ex-Flügel Dominik Weixelbraun, nun bei Rapid. „Der SKU war sehr gut, hat mich echt positiv überrascht. Es war schon sehr besonders, alle zu sehen“, fand „Weixi“, was Enengl zurückgab: „Ich schätze es voll, dass er vorbeigeschaut hat.“
Auch ÖFB-Talentechef Martin Scherb kam, gratulierte bei der Nachwuchs-Meister-Ehrung – und den Amstettnern: „Hätten sie es in der ersten Halbzeit sauberer fertig gespielt, hätt’s schon da höher stehen können.“ Vor allem der 18-jährige Conateh wirbelte unermüdlich, brachte aber den letzten Pass nicht an. Erst beim 1:0 durch Ex-Vienna-Stürmer David Peham, der Conateh beim Jubeln schulterte, ehe der Gambier später zum 2:0 „angeschossen“ wurde. Am Ende gab‘s ein 2:1. Peham: „Über die 90 Minuten hochverdient. Nur am Schluss wurde es enger. Wir hätten es bei den vielen Chancen cleverer machen müssen.“
Gute Stimmung auch im VIP-Club
Enengl, der auch im Business-Club beglückwünscht wurde, freute sich: „Wir hatten immer unseren Weg, sind jetzt im Achtelfinale. Imponierend, wie intensiv und kraftvoll mein Team Powerfußball gezeigt hat.“ Und nun geht‘s am Samstag in der Liga zu Aufsteiger Austria Salzburg. Das nächste herausfordernde Match. „Ein besonderer Gegner mit toller Kulisse. Aber wir wollen wieder zeigen, wozu wir fähig sind.“
