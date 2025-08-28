Nach der Cup-Kür wartet Pflicht gegen Kultklub

Das Ertl-Glas-Stadion erlebte gegen den Zweitliga-Rivalen einen packenden Cup-Abend – und tolle Stimmung von rund 1500 Fans. „Als unser Team beim Aufwärmen mit Applaus begrüßt wurde, wusste ich: Das wird ein Fußballfest“, so Enengl, am Tag danach mit Vienna-Trainer Gitsov in Hinterbrühl beim Pro-Lizenz-Kurs („Wir haben ein sehr gutes Klima“). Beim Achtelfinal-Einzug gab es einen „Glücksbringer“: Ex-Flügel Dominik Weixelbraun, nun bei Rapid. „Der SKU war sehr gut, hat mich echt positiv überrascht. Es war schon sehr besonders, alle zu sehen“, fand „Weixi“, was Enengl zurückgab: „Ich schätze es voll, dass er vorbeigeschaut hat.“