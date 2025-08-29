Vorteilswelt
Admiras Ristanic

„Wir haben aus der Vergangenheit gelernt!“

Sport
29.08.2025 09:00
Stark: Filip Ristanic (li.)
Stark: Filip Ristanic (li.)(Bild: GEPA)

Angreifer Filip Ristanic tankte im ÖFB-Cup mit einem Dreierpack in Voitsberg Selbstvertrauen, kämpft bei der Admira um den Stammplatz. Der geplatzte Titeltraum war für seine Elf eine Lektion – am Freitag geht's für die bisher ungeschlagenen Panther in Liga zwei bei Klagenfurt weiter.

„Freut mich sehr für ihn. Ich hab aber auch ein Jahr darauf gewartet, bis ihm endlich der Knopf aufgeht“, grinste Admira-Coach Thomas Silberberger über den jüngsten Gala-Auftritt von Filip Ristanic im ÖFB-Cup gegen Voitsberg.

Thomas Silberberger (li.)
Thomas Silberberger (li.)(Bild: GEPA)

Der Angreifer wurde mit seinem Dreierpack beim 4:1 ja zum Matchwinner. Und zwar gleich bei seiner Startelf-Premiere. Ristanic (traf in der 2. Liga in vier Partien erst einmal) strahlt: „Ich habe in der Sommervorbereitung richtig Gas gegeben.“ Ohne Störgeräusche. Oder Sirenen. „Letztes Jahr musste ich noch ständig zum Bundesheer. Das hat mich ein bisschen zurückgehalten“, so der Flügel, der mit 21 Jahren schon 82 Pflichtspiele für die Admira in den Beinen hat und in seiner jungen Karriere viele Höhen und noch mehr Tiefen erlebte.

Angreifer Filip Ristanic
Angreifer Filip Ristanic(Bild: GEPA)

Bundesliga-Debüt, Abstieg, Umbrüche, dann schließlich der geplatzte Titeltraum. „Ich wusste gar nicht, dass es schon so viele Spiele waren. Ich verdanke dem Verein einfach alles, möchte das Vertrauen zurückzahlen“, soll das Spektakel in der Steiermark nun der Startschuss einer torreichen Saison sein. In der Liga bekleckerte man sich aber zuletzt nicht mit Ruhm. Die zwei Remis in Folge samt Last-Minute-1:0 gegen Wels waren keine Augenweide. „Ich denke trotzdem, dass wir sehr reif geworden sind“, sieht Filip seine Elf für die Mission Aufstieg gewappnet.

Ristanic (li.) traf zuletzt einmal
Ristanic (li.) traf zuletzt einmal(Bild: GEPA)

„Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, werden die Fehler nicht wiederholen. Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass uns das in der letzten Saison passiert ist. Wir gehen jetzt mit Druck ganz anders um.“ Wird man noch sehen. Die Spielzeit ist lang!

Fix ist, dass Ristanic nun gute Argumente für einen erneuten Startelfeinsatz hat. Am Freitag wartet in Liga zwei auswärts Austria Klagenfurt, das zuletzt zwei Siege in Folge feierte. „Ich haue mich für die Mannschaft voll rein. Egal, ob ich von Anfang an spiele oder spät reinkomme.“ 

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
