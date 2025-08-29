„Wir haben aus der Vergangenheit gelernt!“

Der Angreifer wurde mit seinem Dreierpack beim 4:1 ja zum Matchwinner. Und zwar gleich bei seiner Startelf-Premiere. Ristanic (traf in der 2. Liga in vier Partien erst einmal) strahlt: „Ich habe in der Sommervorbereitung richtig Gas gegeben.“ Ohne Störgeräusche. Oder Sirenen. „Letztes Jahr musste ich noch ständig zum Bundesheer. Das hat mich ein bisschen zurückgehalten“, so der Flügel, der mit 21 Jahren schon 82 Pflichtspiele für die Admira in den Beinen hat und in seiner jungen Karriere viele Höhen und noch mehr Tiefen erlebte.