Auf die Teilchen, fertig, los: Puzzlen mit Tempo!

International etabliert

Im Freizeitzentrum von Wiener Neudorf finden nämlich die ersten österreichischen Meisterschaften im Speed-Puzzlen statt. International ist diese Disziplin durchaus weit verbreitet. In Spaniern wurde im vergangenen Jahr bereits die vierte Weltmeisterschaft mit 3000 Teilnehmern aus 75 Nationen ausgetragen. „Hierzulande hat sich in den letzten Jahren ebenfalls eine aktive Speed-Puzzle-Community entwickelt“, sagt Verena Lanzinger, Obfrau des heimischen Puzzlevereins. Um Titel gepuzzlet wird am Samstag in Einzel-, Duo- sowie Team-Bewerben.