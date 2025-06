30 Jahre in EU: So profitieren Steirer von Brüssel

Um die Interessen unseres Bundeslandes noch stärker in Brüssel einzubringen, gibt es den Ausschuss der Regionen als politisches Gremium – und vor Ort, in der belgischen Hauptstadt, ein Steiermark-Büro. Dort empfing Khom am Mittwoch Vertreter zu einem „Steiermark-Abend“. Es ist ihre erste offizielle Reise in der neuen Zuständigkeit: „Ich möchte die starken Bande der Steiermark in die Europäische Union intensivieren und bei politischen Gesprächen für unsere steirischen Interessen werben. Seit 30 Jahren bringen wir viele Stärken in die Europäische Union ein und gestalten mit – diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben.“