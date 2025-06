Kärntner Mietbremse durch gemeinnützige Angebote

Geförderter Mietwohnungsbau und ein Mietensenkungsprogramm machen das möglich. „Dank des großen Angebots an gemeinnützigen Wohnungen in Kärnten gelingt es uns, das Preisniveau auch im privaten Bereich bis zu einem gewissen Grad zu dämpfen“, erklärt Landesvize Gaby Schaunig. So liegt die gesamte Durchschnittsmiete in Kärnten mit 5,6 Euro deutlich unter dem Bundesschnitt von 7,4 Euro.