Alarmzeichen | Heißes Thema

Alarmzeichen. Heute um die 30 Grad, Mitte der kommenden Woche klettern die Thermometer in Teilen Österreichs voraussichtlich gar über 35 Grad. In den letzten, vom schrecklichen Massaker im Grazer Gymnasium Dreierschützengasse und den folgenden politischen Diskussionen geprägten Wochen ist ein im wahrsten Sinne des Wortes „heißes Thema“ untergegangen. In der „Krone“ fand der Bericht über den neuen österreichischen Klimabericht ja doch Platz. „Erwärmung schreitet dramatisch voran“ meldeten wir in unserer Mittwoch-Ausgabe. Kernbotschaft: Der Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter liegt in Österreich mit 3,1 Grad deutlich über dem globalen Schnitt, bis zum Jahr 2100 wird sogar mit plus vier Grad gerechnet - weltweit sind es dagegen 2,7 Grad. Wenn das kein Alarmzeichen ist!