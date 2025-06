Wo es für Allergiker noch unangenehm sein kann

Noch ist es aber nicht ganz vorbei – der Standort ist nun entscheident: Entlang von Waldrändern und auf Forstwegen können spät blühende Gras-Arten noch große Mengen an Pollen freisetzen. Aufpassen bei der Schwammerl-Suche ist angesagt: „An diesen Standorten kann die Reizschwelle weiterhin deutlich überschritten werden. Die Vollblüte der Gräser wandert gegen Ende des Monats Juni von den Tallagen in die Bergregion“, so Zwander.