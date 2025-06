Immer noch der Gleiche

Auch die Anhänger haben sich eine Rückkehr des 32-Jährigen gewünscht. Lainer war bereits damals einer der Fanlieblinge und ist es auch jetzt schon wieder. „Mein Start hier war sehr positiv. Ich habe nicht erwartet, dass sich die Fans so freuen und mein Transfer bei ihnen so gut ankommt. Das weiß ich sehr zu schätzen.“ Das in ihn gesteckte Vertrauen möchte er nun mit Leistung zurückzahlen. „Ich habe in den vergangenen Jahren viel gelernt und einige Erfahrungen gesammelt. Trotzdem habe ich mich als Spieler nicht groß verändert. Ich will am Platz marschieren, nach vorne sowie nach hinten arbeiten, die Mannschaft mitnehmen und eine positive Energie ausstrahlen“, betont der Seekirchner.