So schafft Gemeinde Lösung für dritte Kindergruppe

Für einen Ausbau ist, wie beinahe in jeder Gemeinde, kein Geld da. „Bildungseinrichtungen sind ein wichtiger Standortfaktor. Keine Lösung dafür zu finden, wäre der falsche Weg!“, betont die SP-Politikerin und stellt eine alternative Idee, die vom Kindergartenteam konzipiert wurde, vor: „Der Bewegungsraum wird in einen dritten Gruppenraum mit Bewegungselementen umfunktioniert.“ Geturnt wird in der Volksschule.