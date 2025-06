Wucherpreis für Reinigung: Betrüger festgenommen

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs ist am Dienstag ein 23-jähriger Mann aus Rumänien im Bezirk Villach Land festgenommen worden. Der junge Mann wurde gegen 15.30 Uhr in der Gemeinde Arnoldstein von einer Streife der Bereitschaftseinheit Kärnten bei Fassadenreinigungsarbeiten ertappt – wie sich herausstellte, war das Angebot an ein älteres Ehepaar eine dreiste Abzocke.