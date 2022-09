Polit-Streit um mehr Polizei in Amstetten

Die Sicherheit der Amstettner darf nicht zu einem Politikum werden“, betont SPÖ-Stadtrat Bernhard Wagner – und forderte prompt im Gemeinderat eine Aufstockung der Stadtpolizei. Dies sei nämlich aktuell notwendiger denn je. So spricht Wagner, selbst Polizist, in der jüngeren Vergangenheit von vermehrten gewalttätigen Übergriffen auf junge Erwachsene. Vor allem rund um den Bahnhof und in den Durchgängen von der Wiener Straßen in den Graben wurde den Sozialdemokraten eine „Häufung unangenehmer Situationen“ gemeldet. Doch der Antrag, die Stadtpolizei um drei Planstellen aufzustocken und überparteiliche Gespräche zu fixieren, wurde von VP und Grünen abgelehnt. „Das ist mehr als unverständlich“, ärgert sich jetzt Wagner.