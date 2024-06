Kameras sollen Zündler von Bahnhof fernhalten

„Haben damit gute Erfahrungen“

Auch die Stadtpolizei würde sich über den Einsatz von Kameras freuen. „Wir haben gute Erfahrungen mit Videoüberwachungen am Amstettner und Ulmerfelder Bahnhof gemacht und konnten dadurch schon einige Fälle aufklären. Verdächtige interessieren sich oft nicht für Videoaufzeichnungen“, so Abteilungsinspektor Harald Weidinger. Gleichzeitig kündigt er auch verstärkte Kontrollen in Greinsfurth an.