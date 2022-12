Kriminalität sorgt für Zündstoff am Bahnhof

Bandenkiege, Überfälle, Belästigungen – das sich viele Passanten am Wiener Neustädter Bahnhof und in dessen unmittelbarer Umgebung oft nicht sicher fühlen, ist allgemein bekannt. „Seit Jahren liegt daher der Fokus unserer Sicherheitspolitik auf diesem Bereich“, betonen Stadtchef Klaus Schneeberger und Vizebürgermeister Christian Stocker. Nach verstärkten Streifengängen durch ÖBB-Securitys, dem Einsatz von Streetworkern sowie der Beschallung des Bahnhofsvorplatzes mit klassischer Musik präsentierten die beiden ÖVP-Politiker mit Innenminister Gerhard Karner die jüngste Sicherheitsmaßnahme: Beim Bahnhof wird eine Notrufsäule installiert, die per Knopfdruck eine Direkt-Verbindung zu Polizei bietet.