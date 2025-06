Schnalzer-Erfindung: „Da hat es nur so gerattert“

Heutzutage gibt es im Schnalzer-Training moderne Computertechnik. Diese zeigt digital, was die Walser Erfindung schon vor 35 Jahren analog aufzeichnete. Mittlerweile ist sie zum Museumsstück geworden und ab Montag, 16. Juni, neben weiteren Kuriositäten in der Sonderausstellung „Aber Hallo … Wahres und Geschichten aus Wals-Siezenheim“ in der Bachschmiede zu sehen. Manuel Bukovics