Betrugsmasche traf in Kaprun auch das Haus Tirol

Der finanzielle Schaden belaufe sich aber auch so auf mehrere Hunderttausend Euro. Das Gebäude sei in den vergangenen Jahren zunehmend verfallen, Genehmigungen für den Umbau seien neu zu beantragen, die Einreichung zwar demnächst geplant, aber Egger wisse nicht, wie er das finanziell stemmen solle. „Mit der ganzen Vorgeschichte würde ich das Haus am liebsten verkaufen. Nur wer will das jetzt noch.“