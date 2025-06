Endlich! Dieser Kärntner greift heuer als Profi an

Eine Durststrecke ist zu Ende. Erstmals seit Hannes Hempel (Dritter 2008, Neunter 2009) hat Kärnten wieder einen Herren, der beim Heimevent am Sonntag als Profi startet. Der Klagenfurter Mathias Schenk ist seit heuer Teil des „Skinfit“-Teams, musste bei seinem ersten 70.3 Ironman in Jesolo mit einem platten Reifen am Rad vorzeitig aufgeben.