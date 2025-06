Wirbel um Postings von Wiener ESC-Kandidat Abor

„Würde heute so etwas nie mehr sagen“

Abor betonte in seiner Erklärung, er wolle sich für bestimmte Beiträge und deren Inhalte „aufrichtig und ernsthaft“ entschuldigen, „insbesondere bei den Menschen, die ich mit meinen Worten verletzt habe“: „Ich kann die Aussagen leider nicht rückgängig machen, aber eins möchte ich ganz deutlich machen: Aus meiner heutigen Sicht würde ich so etwas nie mehr sagen und schreiben. Weil es nicht widerspiegelt, wer ich heute bin.“