Energiewende: Die Zukunft unter Strom

Ohne Strom, ohne Heizung, ohne Sprit geht nix. Energie ist ein zentraler Bestandteil der Gesellschaft von heute. Doch wie wir sie gewinnen, heizt den Klimawandel an. Die Ausstellung „Energiewende – Wettlauf mit der Zeit“ im Museum Arbeitswelt in Steyr will Bewusstsein für die Klimakrise schaffen – und sie zeigt uns Wege in eine nachhaltige Zukunft.