Auf Kuchls Thomas Hofer wartet enorme Aufgabe

So soll es auch in der kommenden Spielzeit sein. Für Hofer und sein Trainerteam eine enorme Aufgabe. „Wir hoffen natürlich, dass wir wieder eine Rolle spielen“, betonte er. Dafür feilt er noch an der einen oder anderen Position im Kader. In der Defensive und im offensiven Mittelfeld kündigte der Cheftrainer noch Verstärkungen an. „Dann sollte die Mannschaft stehen“, ist er zuversichtlich.