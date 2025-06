Eisbären lotsen Punktegarant in den Pinzgau

In den vergangenen neun Saisonen steuerte der heute 37-Jährige nur einmal weniger als 50 Punkte bei. In sieben von acht dieser Spielzeiten war er teaminterner Topscorer. Für Bad Nauheim erzielte der Ami in 157 Partien 164 Scorerpunkte, der Mann aus Pennsylvania zählt in der DEL2 zu den besten Imports der vergangenen drei Jahre. Mit den Pinzgauern geht der Center – der auch am Flügel spielen kann – in seine insgesamt zehnte Spielzeit in Europa.