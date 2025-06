Junges Radtalent stürzte bei Tour schwer

Zwei Wochen muss sie jetzt pausieren. Für die sportverrückte 16-Jährige bitter, denn eigentlich bewegt sie sich immer: im Sommer am Rad, im Winter beim Skibergsteigen. In der Pause kann es gut sein, dass ihr langweilig wird, denn ein Serien-Marathon ist nicht drin. „Ich muss Bildschirme und Handy vermeiden“, will sich Bauböck eine neue Beschäftigung suchen.