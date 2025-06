Showdown am Freitag dem 13.

Heute (20), im vierten Duell in Wolfurt, steht darum alles auf dem Spiel – die Hausherren können die Serie beenden, die Gäste wollen es unbedingt in die fünfte und entscheidende Partie schaffen. Ausgerechnet an einem Freitag dem 13. „Wir haben Moral gezeigt und zuletzt beim 2:1 ein Zeichen gesetzt. Niemand sollte uns abschreiben“, sagt RHCD-Kapitän Kilian Hagspiel, „der Druck liegt jetzt bei Wolfurt – wir können nur noch gewinnen.“