Eine Lösung muss her

Auch, weil es die Entscheidung der RLW-Kommission war, dass Dornbirn überhaupt in der Westliga in die neue Saison ging. „Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga und dem startenden Sanierungsverfahren wollten wir eigentlich weiter runter. Aber wir wurden von den drei Landesverbänden verpflichtend in die Westliga gestuft“, erklärt Dornbirn-Rechtsanwalt Dr. Stefan Hämmerle. Weshalb es nun für den FCD doppelt unverständlich ist, dass die Entscheidung wieder zurückgenommen wurde. „Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung wurde mehrere Wochen vor Beginn der Meisterschaft im August 2024 eröffnet. Das hätten die Landesverbände wissen müssen und uns erst gar nicht an der RLW teilnehmen lassen dürfen“, sagt Hämmerle weiter. „Es gibt doch keine Liga weltweit, bei der ein bestimmter Teilnehmer schon vor dem ersten Spieltag als Fixabsteiger feststeht.“