Die schroffe Schönheit des Valschavieltals

Der Alpen-Brandlattich, auch Grüner Alpenlattich oder Gewöhnlicher Alpenlattich genannt, gehört zur Familie der Korbblütler. Diese teils stark gefährdete Wildpflanze wächst bevorzugt auf feuchten, nährstoffreichen Bergwiesen, an Bachufern und in lichten Wäldern der alpinen und subalpinen Regionen, wobei sie auf Höhenlagen zwischen 1000 und 2400 Metern aufsteigt. Charakteristisch für den Alpen-Brandlattich sind seine kräftigen, oft rötlich überlaufenen Stängel. Die Blätter sind deutlich gelappt und besitzen eine raue, teils behaarte Oberfläche. Zwischen Juni und August erscheinen die rötlichen bis purpurfarbenen Blüten, die für Insekten eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Die Pflanze ist an die rauen klimatischen Bedingungen in höheren Lagen angepasst, benötigt jedoch ausreichend Sonnenlicht sowie eine kühle, frische Umgebung. Trockenheit wird in Maßen toleriert, allerdings gedeiht der Alpen-Brandlattich am besten in Böden mit mäßiger Feuchtigkeit. Gegenüber Kälte und Wind verfügt das Gewächs über eine starke Widerstandskraft. Aufgrund seiner speziellen Ansprüche an den Lebensraum ist der Alpen-Brandlattich zudem ein Indikator für naturnahe alpine Ökosysteme.